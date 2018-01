Sabato 27 Gennaio 2018, 07:15 - Ultimo aggiornamento: 26 Gennaio, 23:13

Sparanise. Gesto estremo, in un momento di forte disperazione. Antonio Nozzolillo, 57 anni, di Sparanise, dipendente del Cub (Consorzio Unico di Bacino) Napoli-Caserta, ha deciso di togliersi la vita, impiccandosi al cancello della propria abitazione, a ridosso dell’area mercato.Alla base dell’azione suicida, ci sarebbero motivazioni di natura economica. A riferirlo, con una propria nota, è il sindacato azzurro Faila che ha puntato il dito contro la struttura consortile locale, proclamando immediatamente «lo stato di agitazione in ambito regionale di tutti i lavoratori dei consorzi della Campania». L’uomo lascia moglie e tre figli. Ma tanta è la rabbia degli operatori del settore. Sono in molti a lamentarsi di condizioni economiche non soddisfacenti. Il cinquantasettenne - come ha scritto il sindacalista Vincenzo Guidotti sulla propria pagina facebook - non percepiva uno stipendio da tempo. La frustrazione, l’incapacità di far fronte anche alle spese ordinarie, ha evidentemente spinto l’operaio a compiere un gesto radicale.«Era una persona onesta e laboriosa, con alte qualità professionali, sempre dedito alla famiglia ed al lavoro», ha detto di lui un collega. Lunedì, a partire dalle nove del mattino, un presidio permanente dei lavoratori del comparto ecologico, alle dipendenze degli stessi consorzi del territorio regionale, cercherà di smobilitare l’azione politica circa i problemi, soprattutto di natura retributiva, che saranno proposti all’attenzione. Anche il sindacato «Flaica Uniti Cub», ha espresso la propria vicinanza alla famiglia di Antonio Nozzolillo. «Il nostro impegno per la difesa dei diritti dei lavoratori - è scritto nel comunicato - continua e queste tristi notizie non devono passare inosservate». E sugli impegni che dovranno essere assunti dalla politica, uno dei suoi esponenti, Giovanni Guarino, ha sottolineato che «massima attenzione deve essere rivolta ai dipendenti dell’ex consorzio unico anche nel rispetto della legge regionale». Ancora sgomenta la comunità di Sparanise. La notizia del decesso del cinquantasettenne, infatti, ha immediatamente fatto il giro del paese. E numerosi sono stati i messaggi di cordoglio espressi da amici e colleghi.