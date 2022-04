Detenuto vuole «trasferirsi» e cerca di innescare rivolta: feriti due agenti di Polpen

Torna la tensione nel carcere oramai noto per i pestaggi ai detenuti avvenuti esattamente due anni fa e per i quali è in corso un'udienza preliminare con un centinaio di agenti imputati che riprenderà domani nell'aula bunker del carcere. Questa volta, protagonista di una protesta messa in atto nel reparto «Danubio» è stato un detenuto già trasferito da numerose carceri per motivi di ordine e sicurezza. Il recluso che avrebbe messo in atto lo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati