VILLA LITERNO - I volontari di Dea, Difesa Eco Ambientale scoprono nelle campagne di Villa Literno, l’ennesima discarica illegale di scarti per l'agricoltura, cataste di materiali speciali ammassati per terra con alto rischio roghi tossici. «Ecco cosa si combina - affermano sconcertati gli ambientalisti di Terra Nostrum di Trentola Ducenta, movimento nato per la difesa della vita, dai veleni e dai roghi tossici - cataste di cassette di polistirolo in uso nell'agricoltura e ancora tubi di gomma per irrigazione, la micidiale guaina bituminosa e l'immancabile eternit. Non manca nulla in questa ennesima discarica sparsa tra le campagne di Villa Literno. Non sia mai che questi materiali vadano a fuoco: l'aerosol di fumo nero acre, fuliggine e diossina, é assicurato. Come da prassi da queste parti, i materiali vengono ammassati e quasi sempre bruciati, a pochi passi dagli stessi campi coltivati. L'ignoranza è totale e regna sovrana. Intanto con l’avvicinarsi della primavera (anche se i roghi ormai sono attivi 365 giorni all’anno) e con le giornate di sole tiepido e mite, riprende a salire la curva dei roghi tossici. E ormai è già in crescita l’attività incendiaria».

