SPARANISE - Incendio al deposito rifiuti di Sparanise. In mattinata, il rogo è divampato nei pressi dell'ex area Pozzi. Da qualche mese, in questa zona è stato collocato il deposito dei rifiuti comunali. Sono stati i cittadini ad avvertire i soccorsi. Alcuni residenti della zona infatti, hanno notato una grande quantità di fumo nero innalzarsi pericolosamente dall'area. Le fiamme inoltre, hanno colpito anche diversi materiali di plastica, rilasciando un fortissimo odore acre nell'aria. Dopo l'allarme lanciato dai cittadini, sul posto sono giunti i carabinieri di Sparanise ed i vigili del fuoco. Saranno i militari dell'arma ad indagare sulla natura del rogo. Considerando le forti precipitazioni della nottata, difficilmente potrebbe trattarsi di autocombustione. Nei prossimi giorni conosceremo qualche particolare in più. Nel frattempo, i residenti hanno chiesto la chiusura immediata del deposito.

