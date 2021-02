CASTEL VOLTURNO- Un gigante del mare, una manta del mediterraneo con una linghezza di quasi quattro metri, è spiaggiata sul litorale di Ischitella. La scorsa settimana a Bagnara si era spiaggiata la carcasse di una balena di una dozzina di metri. Fortunatamente in questo caso l’esemplare era vivo e i soccorritori sono riusciti anche a salvarlo. Ad accorgersi del grosso pesce in difficoltà sono stati gli atleti che in questo tratto di cosa ogni volta c’è del vento praticano il Kite Surf. Adagiate le tavole e gli aquiloni, insieme agli uomini della locale capitaneria di porto accorsa rapidamente appena avvisata dello spiaggiamento è stato creato un corridoio in mare per consentire alla manta che appariva frastornata di riprendere il largo. Dopo un’ora circa di tentativi, le maestose pinne del pesce tra le specie in via d’estinzione hanno ripreso a nuotare e la manta si è allontana all’orizzonte. Dalla costa casertana finalmente una buona notizia

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Lupo affamato tra le auto a pochi kmda Caserta: il video spopola in... IL CASO Bambina azzannata da due cani randagi:choc nel Casertano, è...

Ultimo aggiornamento: 11:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA