Nel collegio uninominale Campania 2 di Caserta per la Camera, a 13 seggi dalla conclusione dello spoglio è ancora testa a testa. In vantaggio la candidata del centrodestra Carmen Letizia Giorgianni che ha mille voti in più del candidato del Movimento Danilo Della Valle.

Non entra in gioco il candidato di centrosinistra Liliana Trovato.