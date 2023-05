A poco più da una settimana dal voto, la campagna elettorale sta entrando nel vivo. Messe da parte le polemiche, tanto futili quanto violente, i due candidati alla carica di primo cittadino nella città più importante della provincia di Caserta al voto sono impegnati nel convincere gli elettori. Lo stanno facendo con la cosiddetta "capillare", recandosi ogni giorno in un rione diverso ed effettuando la propaganda elettorale porta a porta.

Un metodo antico ma sempre efficace, che porta l'elettore a conoscere direttamente il candidato e, in molti casi, anche a stabilire con lui un rapporto di fiducia. Oltre la capillare, le riunioni nelle case dei sostenitori o presso le sedi dei comitati delle liste che sostengono i due candidati, Lina Tartaglione a capo di una coalizione di centrosinistra con dieci liste e Antonio Trombetta che guida una formazione civica e di centrodestra con quattro liste, in questi ultimi giorni sono anche impegnati in comizi pubblici.

Tartaglione sta facendo la parte del leone, accogliendo diversi big nazionali della politica a suo sostegno. Mercoledì sera è stata la volta dell'ex sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, attuale presidente di Più Europa, che in viale Evangelista, insieme con il vicesegretario nazionale Piercamillo Falasca e il capogruppo in consiglio regionale Salvatore Aversano, hanno presentato la lista a sostegno di Tartaglione, proposta dal segretario provinciale Pino Riccio. Nel corso della manifestazione Tartaglione ha anche enunciato alcuni punti del suo programma amministrativo ricevendo il plauso di Pizzarotti.

Questo pomeriggio, alle 18,30, in piazza Caduti di Nassiriya si svolgerà l'incontro pubblico sul tema «Sicurezza e legalità a Marcianise» organizzato dal Movimento 5 Stelle, con l'ex procuratore nazionale antimafia ed attuale deputato, Federico Cafiero de Raho, e il parlamentare casertano Agostino Santillo. Per lunedì, giorno della festa patronale a Marcianise, doppio appuntamento con due leaders nazionali: alle 10 in piazza Padre Pio con Tartaglione ci sarà il presidente pentastellato, Giuseppe Conte, mentre alle 20,30, sempre in piazza Padre Pio, arriverà la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Una presenza importante a testimoniare come Marcianise sia l'unico Comune in provincia di Caserta dove è stata presentata una lista del Pd.

L'altro candidato a sindaco, Trombetta, ha affrontato il tema della zona industriale di Marcianise, la più grande del Meridione di Italia. «La valorizzeremo - ha detto l'aspirante sindaco - grazie a concrete e chiare scelte politiche e amministrative per trasformarla finalmente in un autentico volano per lo sviluppo del nostro territorio. Appena alla guida del Comune lavoreremo affinché la nostra zona industriale venga potenziata valorizzandone le prerogative come Zona Economica Speciale, dando una particolare attenzione all'ambiente attraverso la promozione di una grande Comunità per le energie rinnovabili interpretando così compiutamente quanto previsto dal Pnrr, con l'obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia pulita con vantaggi economici futuri anche per la cittadinanza. Ad oggi, purtroppo, il nostro tessuto economico-imprenditoriale non ha colto fino in fondo le grandi potenzialità della Zes e della Cer ed è per questo motivo che noi costituiremo uno specifico ufficio a supporto delle imprese per fruirne pienamente. Ci impegneremo, inoltre, a favorire un dialogo permanente tra mondo imprenditoriale, rappresentanze sindacali e Comune istituendo uno specifico Think Thank che chiameremo "Marcianise 4.0" all'ambizioso scopo di rendere Marcianise la "Cernobbio" del Sud». Anche per Trombetta è previsto, per questa sera alle 20, un incontro pubblico in piazza San Pasquale in cui sarà accompagnato dal deputato della Lega Gianpiero Zinzi.