Nel primo giorno di campagna elettorale scoppia subito la polemica. Ad innescarla è la consigliera regionale della Lega, Antonella Piccerillo che, segnalando la candidatura della direttrice sanitaria dell'ospedale Anastasia Guerriero di Marcianise, Laura Leoncini, nella lista "Terra di Idee", in appoggio alla candidata sindaca Lina Tartaglione, invoca la sua revoca.

«La candidatura della dottoressa Leoncini, direttrice dell'ospedale di Marcianise nelle liste di Lina Tartaglione scrive in una nota stampa Piccerillo - è uno schiaffo al territorio. In un momento delicatissimo di riorganizzazione della rete ospedaliera e dei servizi, la candidatura della direttrice dell'ospedale è un chiaro tentativo di lottizzare la sanità per scopi elettorali. Se così non è, Leoncini si dimetta subito dal suo incarico nell'ospedale e porti avanti la sua campagna elettorale».

APPROFONDIMENTI Elezioni comunali 2023 liste e candidati a Marcianise Elezioni comunali 2023, le liste in provincia di Caserta Elezioni comunali 2023, tutti i candidati degli 84 Comuni della Campania al voto

Un duro attacco nei confronti della direttrice del nosocomio, ma anche nei confronti di chi l'ha candidata nella lista in supporto alla candidata a sindaco del centrosinistra. «Nelle prossime ore - conclude la nota - chiederò la revoca dell'incarico della Leoncini al direttore generale dell'Asl Amedeo Blasotti per evitare che le scelte fatte nell'ospedale possano condizionare l'esito del voto».

Nessuna risposta dall'interessata né dallo schieramento di cui fa parte, la cui candidata sindaco, Lina Tartaglione, ha iniziato subito la sua campagna di comunicazione dopo aver commentato il largo fronte di liste che la sostengono. «Ora possiamo partire - ha detto - possiamo dare alla nostra amata Marcianise quel governo duraturo che ci permetterà di realizzare quei progetti, da quelli più semplici a quelli più visionari, che i cittadini si aspettano da tempo».

Tartaglione ha programmato da oggi e per tutta la settimana un appuntamento mattiniero per prendere un caffè in vari bar della città. «Inizia il mio percorso "idee a confronto" sulle esigenze dei miei concittadini con un appuntamento quotidiano in diverse zone della città. Vi aspetto ogni giorno in un bar diverso per ascoltare le vostre idee». Antonio Trombetta dal canto suo ha voluto illustrare la sua coalizione di liste civiche definendola «Una squadra competente e assortita - ha sottolineato - rappresentativa della città. Siamo riusciti a mettere assieme il giusto mix tra amministratori esperti e giovani appassionati di politica formando quattro liste civiche di Marcianisani desiderosi di contribuire a fare il bene della loro comunità».