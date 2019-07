CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 29 Luglio 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Servizio del 118 per il mese di agosto, si prevedono tempi difficile sul fronte organizzativo almeno a valutare il fatto che ieri non erano ancora stati comunicati all'Asl di Caserta i turni che potrebbero essere coperti da La Misericordia di Caivano, ente da cui l'azienda ha acquistato una fornitura di ore di lavoro di medici volontari, per di far fronte alla grave carenza di personale. Come stanno ora le cose, quando dovrebbero essere già noti i turni di servizio coperti dai dipendenti dell'Asl e quelli coperti dai medici volontari, le postazioni di San Felice a Cancello e di Sparanise non hanno medico a bordo per l'intero mese, mentre a Caserta delle due ambulanze ne è dotata soltanto una (considerando che ogni postazione non interviene soltanto sul comune di riferimento, ma anche in quelli limitrofi).