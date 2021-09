A fuoco fabbrica di materiale plastico nell'area industriale di Carinaro

CARINARO - Un vasto incendio di materiale plastico è in corso in una fabbrica, la New Technology and Service, che produce e assembla ricambi per auto nell'area Asi di Carinaro, al confine tra le province di Caserta e Napoli. Non ci sono feriti e sembra che sia andato a fuoco del materiale plastico all'esterno della fabbrica producendo una densa e copiosa nuvola nera che è visibile a diverse decine di chilometri di distanza. Sul posto polizia e vigili del fuoco ma non è facile domare le fiamme che si stanno estendendo anche allo stabilimento e minacciano le aziende vicine. Per ora sono interessati all'incendio due capannoni della fabbrica.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Castel Volturno, estorce i soldi all'anziana madre per la droga:... LA DECISIONE Aversa Nord, approvato il nuovo piano regolatore per l'area...