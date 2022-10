Teatro Civico 14, il debutto di «Molière uanmensció (o come volete voi)» di Fabrizio Falco

Lo spettacolo è un vero e proprio viaggio nella vita di Molière, che mette in scena il rapporto con i genitori, la scoperta del teatro, gli amori, i successi e i dispiaceri. Attraverso la vita di uno dei più grandi autori e attori di tutti i tempi, Fabrizio Falco riflette sul nostro tempo, sulla condizione dell'artista oggi e sulla società in cui viviamo, con sarcasmo, ironia e un certo distacco, in pieno stile Molière.

Sabato 15, ore 20:00, e domenica 16 ottobre, ore 18:00, al Teatro Civico 14, all'interno di Spazio X - via F. Petrarca 25 parco dei pini, debutta “Molière uanmensció (o come volete voi)”, scritto, diretto e interpretato da Fabrizio Falco e prodotto da Casa del Contemporaneo.

Siciliano, dopo il diploma all’Accademia nazionale di arte drammatica di Roma, Fabrizio Falco a teatro è stato diretto da Mario Ferrero, Lorenzo Salveti, Massimiliano Farau, Walter Manfrè, Silvio Peroni, Francesco Saponaro, Andrea De Rosa, Roberto Andò, Valerio Binasco, Carlo Cecchi e Luca Ronconi. Nel 2012 vince il premio Marcello Mastroianni nell'ambito della mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, nel 2015 l’Ubu come nuovo attore, attrice o performer (under 35). Dopo il successo del suo “Il Misantropo”, prodotto dal teatro Biondo di Palermo nel 2021, Falco sceglie il Civico 14 per il debutto del suo “Molière uanmensció (o come volete voi)”, nuova opera in cui torna a lavorare sui testi e sulla figura dell’autore francese.

I biglietti sono acquistabili al botteghino del teatro al costo di 12 euro, 10 per il ridotto under30/over65. Per info e prenotazioni info@teatrocivico14.it oppure +39 0823441399.

La quattordicesima stagione del Teatro Civico 14 prosegue sabato 22 e domenica 23 ottobre con “cazzimma&arraggia” di Fulvio Sacco e Napoleone Zavatto, con coaching di Armando Pirozzi: la storia di due sciarmati dirigenti dell’SSC Napoli che acquistano il più grande calciatore di tutti i tempi, Diego Armando Maradona, realizzando il sogno di una città intera.