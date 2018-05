Venerdì 18 Maggio 2018, 14:34

Hanno provato a spacciare delle banconote false presso due rivendite di tabacchi di Sessa Aurunca, nel Casertano, ma sono stati scoperti e arrestati dai carabinieri. I presunti falsari sono due ragazzi residenti a Napoli, di 28 e 33 anni. I due hanno tentato di fare acquisti con una banconota da 50 euro falsa, un pò come Totò nel famoso film «La banda degli onesti»; lì però il titolare della tabaccheria non si accorse di nulla, anche perchè nel film la banconota spacciata, per errore, era vera, ma a Sessa Aurunca, i due tabaccai in cui i falsari si sono recati, hanno subito avuto dei sospetti e non hanno «abboccato», anzi hanno subito allertato i carabinieri. I falsari, vistisi scoperti, hanno cercato di allontanarsi in auto ma sono stati bloccati dai militari e ammanettati; nell'auto avevano nove banconote false da 50 euro.