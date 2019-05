CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 31 Maggio 2019, 09:35

Da vittime di camorra a imprenditori legati al clan, il «salto» era stato sancito il 15 gennaio dai giudici del tribunale di Napoli che avevano prima firmato l'arresto dei fratelli Antonio e Nicola Diana della Erreplast, azienda leader nel settore del riciclo della plastica, e poi avevano confermato (Riesame, decima sezione) l'ordinanza cautelare. Ieri, la Corte Suprema di Cassazione ha intrecciato gli atti giudiziari provenienti da Napoli in un unico filo e ha bocciato tutto: annullata senza rinvio l'ordinanza di custodia cautelare per Antonio e Nicola Diana, i due figli di Mario, l'imprenditore di Casapesenna che osò denunciare il clan dei Casalesi e per questo fu ucciso. Era il 26 giugno del 1985. Trentaquattro anni dopo, i gemelli Antonio e Nicola ottengono la libertà dopo quattro mesi di arresti domiciliari. Dovranno difendersi dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa davanti ai magistrati del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Rito immediato per loro.LA DECISIONEMa l'annullamento senza rinvio della decisione del Riesame, presidente Elena Valente, a latere Picciotti e Pandolfi (che avevano confermato l'ordinanza firmata dal gip Maria Luisa Miranda) dice molto: le esigenze cautelari non c'erano e, ora, bisognerà aspettare il deposito della motivazione della relatrice Maria Sabina Vigna della sesta sezione di piazza Cavour per capire se la Cassazione ha scritto anche altro. A sostenere la tesi della carenza di esigenze cautelari (e di indizi) sono stati gli avvocati Carlo De Stavola, Elisabetta Carfora e Claudio Botti. Annullata anche l'ordinanza per lo zio, Armando Diana, già liberato dal gip e difeso dall'avvocato Giuseppe Stellato e dal professore Giovanni Aricò. I legali avevano chiesto agli ermellini di entrare nel merito. Eppure, per la Procura di Napoli - pm Alessandro D'Alessio e Maurizio Giordano, aggiunto Luigi Frunzio - i Diana sono considerati imprenditori della zona «grigia», capaci di dissimulare la loro vicinanza alla camorra grazie al «marchio» di vittime.