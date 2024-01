«Un’Estate da BelvedeRE», Fulminacci arriva a San Leucio e canta il suo ultimo disco

Dopo aver collezionato un grandissimo successo, tra raddoppi e sold out, con «l’Infinito +1» tour, in partenza il 30 marzo da Trento con la data zero, Fulminacci annuncia oggi i primi appuntamenti estivi. Il cantautore romano si prepara a portare sui palchi dei principali festival di tutta la penisola il suo nuovo tour, prodotto da Magellano Concerti, che farà tappa anche in Campania per un unico live, sabato 20 luglio al Belvedere di San Leucio.

Un concerto esclusivo nell’ambito della nona edizione del festival «Un’Estate da BelvedeRE», diretto da Massimo Vecchione e organizzato da Lwr S.r.l. in partenariato con il Comune di Caserta.

I biglietti per assistere al concerto, organizzato da Ufficio K, saranno disponibili da oggi, giovedì 25 gennaio, alle ore 18 sui circuiti di vendita Ticketone e Dice e prevendita abituali.

Quello di Fulminacci è stato un percorso graduale e senza bruciare tappe: arrivato sulla scena come un fulmine a ciel sereno, passo dopo passo, è riuscito in poco tempo a conquistare pubblico e critica con la sua musica.

Cantautore classe 1997, Fulminacci è un artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza.

Scrive, arrangia e canta le sue canzoni e si presenta al mondo pubblicando nel 2019 «Borghese in borghese», «La Vita Veramente» e «Una Sera». Lo stesso anno esce «La Vita Veramente», l’acclamato disco d’esordio, vincitore della Targa Tenco 2019 per la categoria Opera Prima. A seguire, vince il Premio Mei come miglior giovane indipendente dell’anno e il Premio Rockol 2019, come artista dell’anno.

Nel 2021 partecipa alla 71^ edizione del Festival di Sanremo con il brano «Santa Marinella» (certificato Disco D’Oro da Fimi/GfK Italia), a cui segue l’uscita del suo secondo album, «Tante Care Cose» (certificato oro). Alla fine del 2021 e inizio 2022 arrivano «Brutte Compagnie» e «Chitarre Blu», che anticipano una nuova versione del suo ultimo album uscito l’11 marzo 2022. Il 2 maggio parte il «Tante care cose e altri successi tour» nei club in giro per l’Italia, che registra il tutto esaurito per la maggior parte delle date, raccogliendo tantissimo entusiasmo dal pubblico e dalla critica. Per tutta l’estate l’artista porta la sua musica sui palchi dei principali festival estivi. Nel 2023 torna con il terzo lavoro in studio «Infinito +1», uscito a novembre.

Il concerto di Fulminacci a Caserta, si aggiunge al cartellone della nona edizione del festival che ha già annunciato i live di Nick Mason, il 23 luglio al Belvedere di San Leucio, e Gigi D’Alessio, protagonista di cinque serate il 6, 7, 8, 14 e 15 settembre, a Piazza Carlo di Borbone, nella suggestiva cornice della Reggia di Caserta.