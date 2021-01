Maddaloni, auto in fiamme in pieno centro: strada chiusa, tragedia sfiorata

MADDALONI- Poteva essere quasi un mezzogiorno di fuoco. Solo l’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che l’incendio del vano motore di una Bmw, parcheggiata in una via Napoli affollata all’ora di punta, potesse divorare la tappezzeria interna e quindi propagarsi al serbatoio. Poco prima di mezzogiorno, le fiamme si sono sprigionate dall’impianto elettrico e hanno attaccato il motore della berlina. Nonostante la concitazione del momento, è stata fondamentale l’apertura del cofano anteriore. La manovra, che è riuscita grazie al sangue freddo dei presenti, ha permesso di isolare il vano in fiamme, poi spento definitivamente e messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco. I soccorsi sono riusciti soprattutto a tenere a bada il panico contagioso in un’area densamente abitata e commerciale. Per una mezz’ora, la strada è stata parzialmente chiusa al traffico.

