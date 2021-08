Finanziere in vacanza salva tre donne in balia delle onde

Finanziere «eroe» su una delle spiagge di Mondragone: ieri è riuscito a mettere in salvo tre donne che si trovavano in grosse difficoltà a causa di una forte risacca. L'uomo, Angelo Lombari, 48 anni, originario del Comune del litorale domizio dove si trova in vacanza e libero dal servizio presso il nucleo di Polizia Economica e Finanziaria della Guardia di Finanza di Lecco, non si è perso d'animo quando ha capito che le donne al largo di una...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati