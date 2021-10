Imprenditore di Caserta nominato presidente di Fipe giovani Campania

L’imprenditore casertano Giuseppe Russo, già presidente provinciale di Fipe Caserta (Federazione italiana pubblici esercizi) e titolare della pizzeria Sunrise, è stato nominato presidente del gruppo Fipe giovani Campania. Nel Direttivo anche Federica Vassallo di Ci.Bo - Cilento food Boutique di Acciaroli, Gennaro Cariuolo dell’hamburgheria Da Gigione di Pomigliano d’Arco, Andrea Migliore della pasticceria Migliore 1927 di Afragola e, in rappresentanza di Napoli, Luca Balestrieri del ristorante Umberto, Vincenzo Cerbone del pub 12 Morsi, Luca Falso del Penny Black Pub, Vittorio Fortunato della locanda Gesù vecchio, Cristiano e Samuele Rinaldi di Casa de Rinaldi.

«Sono onorato e felice di rappresentare i pubblici esercizi del Gruppo Giovani della regione – ha dichiarato Giuseppe Russo – e certo che, partendo da Caserta, potremo costruire le basi per conseguire risultati importanti per tutto il territorio. Formazione e aggiornamento costanti saranno le chiavi di questo mandato così come la necessità di coordinare al meglio l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. Tutto ciò senza dimenticare le criticità del momento e le tematiche di grande attualità quali il green e la ecosostenibilità, la lotta agli sprechi alimentari e la qualità e le peculiarità del made in Campania e del made in Italy».

«Una nomina importante – è il commento del presidente provinciale di Confcommercio Caserta, Lucio Sindaco – che, sono certo, conferirà prestigio alla città. Caserta sta diventando infatti sempre più un polo per molte delle attività e dei progetti di spicco nel settore delle imprese, del commercio e dei servizi. A Russo e a tutto il direttivo gli auguri di buon lavoro di Confcommercio Caserta».