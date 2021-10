Pane, latte e verdure, ecco il caro spesa: 1.500 euro a famiglia

Il conto è salato. L’impennata dei prezzi al consumo, innescata dal caro energia e dall’aumento del costo delle materie prime in generale, secondo il Codacons rischia di costare in autunno alle famiglie italiane 1.500 euro di maggiori spese. Lancia l’allarme anche il Centro studi di Confcommercio, che a ottobre prevede un aumento del 3 per cento su base annua dell’indice nazionale dei prezzi al consumo.

