Forzano posto di blocco, nella fuga lanciano borsa con droga, telefoni e tirapugni a Vitulazio

Forzano posto di blocco e nella fuga lanciano dal finestrino una borsa con droga, telefonini, tirapugni e coltellino. Viaggiavano su una Fiat Panda a forte velocità e in manovra di sorpasso le due persone che, l'altro giorno, nel tardo pomeriggio, sono sfuggiti a un posto di controllo dei carabinieri sulla Statale Appia km 196+200 del comune di Vitulazio, in direzione Capua.

I militari dell’Arma velocemente rimontati in auto hanno iniziato a seguire i due che vististi braccati, hanno lanciato una borsa dal finestrino, un'azione per disfarsi di materiale compromettente in caso di cattura.

Una folle corsa tra sorpassi pericolosi tra le auto e i mezzi pesanti che normalmente transitano sull'Appia che ha consentito a due a bordo della Panda di far perdere le tracce.

La borsa recuperata e sequestrata dai carabinieri è risultata contenere 6 panetti di Hashish per un peso complessivo di gr. 600, un involucro in cellophane contenente gr. 10 di cocaina, nonché 6 telefoni cellulari, due tirapugni, un coltellino a serramanico e un bilancino di precisione.