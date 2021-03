Incursione nell'azienda agricola: rubati maiali e altri uccisi sul posto: è giallo

PIETRAMELARA - Furti nella notte a Pietramelara. Un manipolo di ladri si è introdotto all'interno dell'azienda agricola San Michele, appartenente alla famiglia Masiello. I malfattori, dopo aver forzato la serratura dell'imponente cancello d'ingresso, hanno portato via svariati utensili agricoli, due furgoni e ben cinque maiali. Alcuni di questi animali inoltre, sono stati barbaricamente uccisi e sventrati. Un gesto insulso, senza alcun senso logico, almeno per il momento. L'azienda si trova al confine tra i comuni di Pietramelara e Roccaromana. A pochi metri di distanza, vi sono diverse abitazioni: proprio per questo motivo, i titolari dell'attività non si capacitano come sia possibile che nessun abitante abbia avvertito alcun rumore. Per ora, gli stessi proprietari della San Michele sono in attesa di conoscere in che modo i ladri abbiano ucciso i loro animali. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Pietramelara, coordinati dal maresciallo Silvestri.

APPROFONDIMENTI L'AMBIENTE Giù 10 pini secolari a rischio crollo,la mappa degli altri... LA CRIMINALITÀ Spaccio di droga sul litorale domitio: sei arresti, sequestrati 100...