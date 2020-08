Un turista 21enne di Caserta, in villeggiatura a Gallipoli, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentata estorsione e ricettazione. È accusato di aver tentato di estorcere 150 euro ad un ragazzo, anche lui in villeggiatura, per fargli riavere il cellulare che gli era stato rubato. Se i soldi non gli fossero stati dati - aveva intimato - avrebbe provveduto a distruggere lo smartphone. La vittima però si è rivolta alla polizia. Facendo credere di sottostare alla minaccia, ha dato appuntamento all'estorsore nella zona di Baia Verde, dove ad attenderlo c'erano i poliziotti che, una volta individuato l'estorsore tra la folla, lo hanno subito bloccato. Il giovane, colto di sorpresa, ha anche opposto resistenza, tanto da ferire lievemente un agente. Per questo dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale.

