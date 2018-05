Venerdì 11 Maggio 2018, 22:20 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 06:14

«Questo signore alla guida di questa automobile ha scaricato i rifiuti in via Falcone. Sarà denunciato e sanzionato». Parola di Carlo Marino, sindaco di Caserta che sulla sua pagina Facebook ha pubblicato la foto dell'automobilista intento a gettare rifiuti a margine di una strada periferica della città, nei pressi di un centro commerciale. Per una fortuita coincidenza, il primo cittadino di Caserta, questo pomeriggio, ha percorso il tratto di via Falcone proprio nel momento in cui l'automobilista si è fermato per scaricare un sacco pieno di rifiuti. E subito è scattato il«click»: lo scatto con il cellulare che ha immortalato la scena. Il primo cittadino-sceriffo ha inviato in tempo reale la foto al comandante della polizia municipale che ha già compilato la multa. Detto-fatto.