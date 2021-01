Covid, solo 62 positivi, 299 guariti e oltre 2000 vaccinati nel Casertano: purtroppo altri sei decessi

CASERTA - Per la seconda giornata di seguito i nuovi contagiati al Covid in provincia di Caserta non arrivano a 70 persone. Per la precisione, sono 62 i nuovi positivi. I nuovi infetti emergono dalla processazione di 687 tamponi: l'incidenza del 9%, nonostante il basso numero dei nuovi positivi, corrisponde alla media degli ultimi giorni. Altro dato positivo è quello delle guarigioni. Sono 299 i cittadini usciti dal tunnel dell'infezione, per un totale di 30.989 persone guarite a fronte di 35.813 casi positivi, di cui 4.378 positivi attuali. Resta un unico dato ancora tragicamente alto: sei i decessi per il report provinciale. I morti legato all'infezione in terra di Lavoro oggi sono 446, di cui quasi un centinaio registrati nell'ultima settimana. Al contempo, non si ferma l'attività vaccinale dell'Asl e dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Presso il punto vaccinale dell'ospedale di Caserta sono state vaccinate altre 203 persone: nel totale sono 656 gli utenti che hanno ricevuto la prima dose. Sono invece 1.551 i vaccinati presso i cinque punti vaccinali dell'Asl che sono Aversa, Marcianise, Maddaloni, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca.

