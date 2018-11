CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 11 Novembre 2018, 11:11

Assolti dopo sei anni dai fatti, era il 2012 due medici e un'infermiera dell'ospedale di Caserta che erano stati incriminati per omicidio colposo, a seguito di presunte imperizie e negligenze emerse durante un intervento chirurgico. Il giudice monocratico Rosetta Stravino del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assolto con formula piena (anche sulla base di una consulenza tecnica) i medici Nicola Di Caprio, ortopedico; il collega Carmelo Delle Carpini e l'infermiera Nicoletta Ciriello assistiti rispettivamente dagli avvocati Gerardo Marrocco, Angelo Rossi e Carlo Madonna che hanno argomentato sull'innocenza dei propri assistiti per i quali il pubblico ministero aveva chiesto un anno e mezzo di reclusione. Il fascicolo della Procura di Santa Maria Capua Vetere fu aperto dopo la morte di un paziente per shock emorragico: era stato ricoverato per alcune fratture alle ossa.