Il vescovo: «Sul Macrico ora si va avanti così, aspettiamo le scuole»

Sfiorate le ventimila persone, secondo i calcoli di chi vigilava gli ingressi, ieri pomeriggio al Macrico. Come torrenti in piena, le strade che circondano l'ex campo di Marte per tre ore sono state piene di gente che ha poi varcato il cancello per decenni chiuso. Un cancello ormai aperto, aperto sulla rinascita. «È una straordinaria festa ha detto con gli occhi lucidi di gioia il vescovo Pietro Lagnese -, una festa di famiglie. Siamo stati...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati