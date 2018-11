CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 5 Novembre 2018, 11:30

L'interrogativo sul quale si stanno arrovellando gli inquirenti è il seguente: a chi giovano gli incendi dei rifiuti nelle strutture che trattano gli scarti? Quasi sicuramente, le oltre 400 tonnellate di rifiuti che sono andate in fumo giovedì scorso allo Stir di Santa Maria Capua Vetere andranno a finire nella discarica Marruzzella 3 a San Tammaro. A stabilirlo con certezza, sarà l'Arpac che dovrà prima caratterizzare i rifiuti. E proprio l'apertura delle discariche potrebbe essere il business su cui si gioca la partita degli incendi di questi mesi. Inoltre anche la tipologia dei rifiuti incendiati verrà esaminata attentamente per verificare se qualcuno ha mischiato materiale non censentito con gli scarti urbani. In questo caso il raid incendiario avrebbe avuto l'obiettivo di cancellare delle tracce.