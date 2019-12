Un incidente drammatico che per ore ha bloccato l'autostrada A30 Caserta-Salerno. Un autista di un tir ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi all'altezza di Nola, in direzione Caserta. Prima di finire contro il guardrail, il mezzo si è capovolto: il tutto ripreso dalle telecamere di sicurezza dell'autostrada. Il conducente del mezzo è fortunatamente sopravvissuto e ricoverato, in gravi condizioni, presso l'ospedale locale. Subito dopo l'incidente, la ditta proprietaria del mezzo si è attivata per recuperare la merce all'interno del mezzo e quella fuoriuscita dal carico. Pandori e panettoni destinati ai negozi per le festività natalizie. L'azienda di autotrasporti ha voluto regalare, agli automobilisti bloccati per ore sull'autostrada, i panettoni che si erano salvati dallo scontro. La polizia stradale di Caserta conferma quanto avvenuto, smentendo le voci che parlavano di furti e atti di sciacallaggio subito dopo l'incidente.



