Invasione barbarica Vaccheria di notte è terra di nessuno

Ostaggi dell'inciviltà: gli abitanti del quartiere Vaccheria sono costretti da anni a rimanere chiusi o a non poter uscire o rientrare nelle proprie case a causa della folla che, soprattutto (ma non solo), nelle serate estive assedia la zona. Uno spettacolo inimmaginabile per chi non lo sperimenta «de visu». Gente assembrata ovunque (neanche il Covid è riuscito a disperderla), che banchetta sui marciapiedi con tanto di tavoli, sedie, sgabelli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati