È tutto pronto per la terza edizione del "Marcianise blues festival", la due giorni di musica che si svolgerà in piazza Umberto I domani e sabato dalle ore 20,30. Dai canti di lavoro del delta del Mississippi dei primi del Novecento a motore di quasi tutti i generi musicali americani, il blues è un sound che ha cambiato il modo di pensare la malinconia e come diceva qualcuno sono canzoni «che non possono essere cantate senza un cuore pieno e uno spirito travagliato». Conosciuto nel nostro Paese all'inizio del Novecento, il blues si è diffuso solo negli anni '70, raggiungendo elevati livelli di popolarità con Zucchero, Pino Daniele, Edoardo Bennato, Enzo Avitabile e James Senese.

APPROFONDIMENTI Teatro Civico 14, al via la 15esima stagione: l’arte di raccontare e il tempo di ascoltare Volontari di Domizia raccolgono trenta chili di tappi su spiaggia libera a Castel Volturno Liberi: i 103 anni di Serafina, una vita tra musica e famiglia

Quello che si svolge a Marcianise, promosso da Amacom, Associazione Marcianise commercianti, in collaborazione con Marcianise Night&Day e con il patrocinio dell'assessorato alla Cultura del Comune, è uno dei pochi festival del genere in Campania ed è l'unico della provincia di Caserta. Il programma prevede per domani l'esibizione di Robert James e Marco Bartoccioni Band, mentre sabato sarà la volta di The Smokerz, The Rebels Band e di Pepp O Blues. Durante le due serate sarà allestita un'area food e drink e un'area esposizione di articoli vintage. La direzione artistica è affidata ad Agostino Grillo il quale ha tenuto a ringraziare gli sponsor «senza il supporto dei quali - dice - non sarebbe possibile organizzare un evento di questa portata. Siamo partiti nel 2019 e, purtroppo, con l'avvento della pandemia abbiamo dovuto sospendere il festival. Dallo scorso anno, però, abbiamo ripreso il progetto con più entusiasmo e sono sicuro che riusciremo a farlo diventare ancora più importante. A testimonianza della crescita e dell'importanza della kermesse è stata l'affluenza di pubblico registrata lo scorso anno che, stando alle previsioni, dovrebbe aumentare in questa edizione».

Molti appassionati del genere musicale sono attesi a Marcianise provenienti da tutta la regione e anche da fuori. Per l'occasione, l'organizzazione, sulla pagina facebook dell'evento, ha indicato anche i parcheggi che potranno essere utilizzati in varie zone della città, e da dove si può convergere in breve tempo in piazza Umberto I, sede del festival. Quattro sono le blues band che quest'anno si esibiranno sul palco di piazza Umberto I: The Smokerz di Salerno, gruppo che ha partecipato a molti blues festival in giro per l'Italia, un progetto musicale nato da quattro musicisti uniti dalla passione per il blues e per i quali il blues è uno stile di vita; Robert James Blues Band, affermata band capitanata dall'italoinglese Robert James, cantante e blues promoter, attivo nel mondo blues anche con blueshighway.it; Marco Bartoccioni Steel Player, direttamente da Roma con il Play the Joker tour un trio con un progetto ambizioso ed uno stile unico. Bartoccioni chitarrista e polistrumentista ha alle spalle 25 anni di attività, in Italia e all'estero; the Rebels Band progetto nuovo ma di grande esperienza, un quintetto dalla voce femminile che spazia dal rock al blues per uno spettacolo pieno di emozioni.

Sabato, ospite d'onore sarà Giusepppe Di Lucca, in arte Pepp o Blues, chiamato così da 35 anni per la sua passione per questo genere musicale.

Lo street food beer e beverage sarà a cura di Bistrart Osteria del teatro e Quinto calice; Truck food gastronomico a cura di gipsyvibes, a preparare la pizza a portafoglio sarà il pizzaiolo Salvatore Vendemmia, mentre i dolci sono de "Il boss della sfogliatella", infine il mercatino vintage sarà curato da Angela Andrisani.