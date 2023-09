La Reggia si illumina di arancione per la "Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita"

Alla “Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita” 2023 ci sarà anche la città di Caserta.

Il Comune di Caserta, sempre attento alle iniziative volte alla prevenzione ed alla sensibilizzazione in materia di Informazione e Ricerca Scientifica, ha infatti disposto di aderire alla Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita attraverso l’illuminazione in arancione della Reggia di Caserta.

Occhi puntati dunque sul monumento vanvitelliano il prossimo. 17 settembredalle ore 20.30.