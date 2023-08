Reggia colorata di rosso e blu stasera, omaggio alla Casertana per il ritorno in Serie C

La facciata della Reggia di Caserta questa sera a partire dalle 21 sarà illuminata di rossoblù per festeggiare il ripescaggio della Casertana in serie C. L'annuncio da parte del responsabile marketing del club Massimo Vecchione durante la conferenza stampa in corso allo stadio Pinto do indetta per illustrare obiettivi e prossimi passi della società.

Oggi la pubblicazione della decisione della quinta sezione del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso della Reggina, che chiedeva di essere riammessa in serie B dopo l'esclusione decisa dal Tar.

Così ora il Brescia tornerà in cadetteria al posto della Reggina e la Casertana sarà ripescata tra i professionisti. Un ritorno in C dopo due anni di assenza.