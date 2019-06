CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 25 Giugno 2019, 08:54

L'ordine è perentorio. Dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Caserta al Comune di Caserta e all'Aru, Agenzia Regionale Universiadi. «Smantellate subito le gradinate e le strutture che dovranno accogliere la finale internazionale del tiro con l'Arco davanti alla Reggia». Quelle strutture non sono compatibili con la tutela del Monumento Vanvitelliano e la prospettiva dei Campetti. In poche parole sono «fuorilegge».Una «doccia fredda» per l'Auru, considerato che proprio davanti alla Reggia, il 12 e 13 luglio prossimo, si dovrebbe disputare la finale del tiro con l'arco tra gli atleti universitari di tutto mondo. Ossia la manifestazione sportiva più importante della Universiadi in provincia di Caserta e senz'altro, per il meraviglioso sfondo della Reggia, quella più attesa dalle televisioni di tutto il mondo.