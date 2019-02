CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 15 Febbraio 2019, 09:51 - Ultimo aggiornamento: 15-02-2019 09:57

Che la Reggia di Caserta non sia una fortezza è chiaro ormai da tempo. Entrare e uscire dal sito Unesco è un gioco da ragazzi. Di notte, di giorno, non cambia nulla. Lo sanno bene ladri e vandali nonché incivili che, in passato, hanno usato le peschiere per disfarsi di rifiuti ingombranti come le reti da letto. È una novità assoluta, invece, l'interessamento dei ladri di rame per Palazzo Reale. E si riconferma, in questa ennesima imbarazzante circostanza, la capacità degli operatori del real sito di tenere segrete certe notizie. Almeno per qualche giorno. Come era accaduto per altri inconvenienti verificatisi dentro le mura vanvitelliane, anche questa volta un fatto poco edificante che mette in risalto le falle della Reggia in tema di sicurezza, un sito che ha fatto registrare in anni recenti record di visitatori e che dovrebbe essere a prova di attacco terroristico, ci ha messo ben due settimane per varcare la soglia delle mura vanvitelliane. Tanto da restar celata anche alle forze dell'ordine. Ma da ieri è noto quanto accaduto il 28 gennaio quando, dall'area in uso all'Aeronautica militare, sono scomparsi tre cavi di rame per l'alimentazione elettrica. E la luce, nella Scuola Specialisti, s'è spenta. Fili da 150 metri l'uno, dal diametro di due centimetri.