Lama, sfollagente e pistola giocattolo, denunciati tre ragazzi nel Casertano

Controlli nei posti della movida nel Casertano. Un 17enne è stato denunicato per possesso di un sfollagente telescopico. Altri due minorenni, un 17enne e un 16enne, a bordo di una minicar, sono stati trovati in possesso di pistola giocattolo priva di tappo rosso e un coltello a scatto. Ancora: denunciati un 69enne, responsabile del furto di portafoglio avvenuto in Trentola Ducenta, e un 17enne e un 20enne sorpresi alla guida di motocicli rubati; mentre un 38enne per aver violato la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Teverola disposta per 2 anni.

Complessivamente, controllati 603 persone e 452 veicoli, elevate 77 contravvenzioni al codice della strada, anche per mancata copertura assicurativa e revisione veicolo, guida senza patente, senza casco e senza cintura. Segnalata al prefetto una persona per possesso di stupefacenti per uso personale.