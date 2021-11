Lavoratori bloccati per ore a fine turno nello scalo ferroviario: strade allagate

MADDALONI - Numerosi lavoratori sono rimasti bloccati per ore allo scalo ferroviario di Mercitalia Maddaloni-Marcianise, nel Casertano, visto che l'unica strada per poter uscire era completamente allagata. I vigili del fuoco e la protezione civile, oberati di chiamate e di lavoro, non sono intervenuti e così i dipendenti sono rimasti bloccati a fine turno, dalle 13 di oggi, senza poter tornare a casa.

Solo poco dopo le 17.30 sono intervenute delle squadre di Rete Ferroviaria Italia che con l'ausilio di alcune pompe sono riusciti a far abbassare il livello dell'acqua facendo passare i lavoratori. Sull'episodio sono intervenuti il segretario della Fit-Cisl di Caserta Pasquale Federico e il Segretario Regionale Attività Ferroviaria di Fit-Cisl Massimo Aversa, che hanno accusato «Mercitalia, Gruppo Fs e Rfi per la mancata sicurezza della scalo. »È necessario un intervento urgente« hanno detto i sindacalisti.

