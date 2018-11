Domenica 4 Novembre 2018, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 04-11-2018 10:30

MADDALONI - È stato trovato senza vita in strada in un vicoletto di Napoli. Al momento, c'è molto riserbo da parte delle forze dell'ordine, su quanto sia accaduto al 20enne Giancarlo Di Fonzo di Maddaloni. Non si sa nemmeno cosa ci facesse a Napoli ieri mattina. Il giovane, che si è diplomato lo scorso anno al liceo scientifico «Nino Cortese» era molto conosciuto tra i suoi coetanei e di tanto in tanto, sin da quando era piccolino, aiutava il padre Fabrizio, che ha sempre lavorato per alcuni bar della zona. Ma non solo, Giancarlo frequentava anche molti locali del centro della città calatina e spesso e volentieri giocava a calcetto con gli amici. La sua passione per il pallone era davvero grande in quanto, sin da piccolo, ha sempre seguito le sorti della Maddalonese calcio. La domenica per lui era sacro andare allo stadio comunale dei Cappuccini. Il suo corpo si trova ora presso la sala mortuaria dell'ospedale Cardarelli e solo nella giornata di domani il magistrato di turno deciderà o meno se effettuare l'autopsia sul corpo o un esame esterno. La salma potrebbe, quindi, ritornare in città già nella giornata di martedì ma ovviamente al momento tutto è incerto. Le esequie saranno curate dalla ditta funebre Iorio che attende solo il via libera dall'obitorio per riportare il corpo del ragazzo a Maddaloni. La notizia della morte di Giancarlo ha immediatamente fatto il giro della città.