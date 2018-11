CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 5 Novembre 2018, 08:19 - Ultimo aggiornamento: 05-11-2018 09:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha perso la vita, appena dopo mezzanotte, a bordo delle sua amatissima moto. Il 18enne Mirko D'Antico, originario di Calvi Risorta, ma residente a Rocchetta e Croce, è deceduto dopo uno schianto frontale con una Renault Kangoo. Sono stati fatali l'impatto, il volo e la caduta a suolo: a nulla è valsa la protezione del casco integrale e i soccorsi del vicinissimo 118. Se non è una morte annunciata, è sempre fatale la svolta sinistra lungo l'ex statale 265 dei Ponti della Valle. Non a caso, secondo i rilievi, effettuati dai carabinieri di Maddaloni, la vettura stava svoltando proprio a sinistra, per accedere al parcheggio del Bingo, prima dello scontro.Una morte del sabato sera accaduta lungo una delle tratte più intasate di traffico, meno protetta e ancora non sottoposta agli interventi di raddoppio della carreggiata. Ma i carabinieri hanno posto attenzione alla velocità della Honda Hornet 600 e sul perché non sia riuscita ad evitare l'impatto. Raccolte le testimonianze, si sta valutando se il centauro fosse o meno in fase di sorpasso e se l'impatto pertanto fosse inevitabile. Le indagini non trascurano nessun dettaglio: negativi invece i test antidroga e sul tasso alcolemico effettuati sul conducente della Renault durante la notte. Verifiche e controlli continuano intanto sul corpo della vittima che sarà sottoposto all'indagine autoptica. Nella totale assenza di una ricostruzione definitiva, già esplodono le polemiche. Mirko è morto a pochi metri dove è deceduto l'anziano Antonio Carangelo a bordo del suo Apecar.