Logistica del Mediterraneo: confronto Comune e operatori del territorio

MADDALONI - Sfide, opportunità, modelli: al via il percorso che porterà alla creazione di un polo per la logistica mediterranea a Maddaloni. Infatti, domani pomeriggio la prima tappa: una tavola rotonda presso la Biblioteca comunale alle ore 17.30. In particolare, sarà il sindaco di Maddaloni, Andrea De Filippo, ad illustrare il percorso avviato con la pubblicazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione di operatori economici per la costituzione di una rete della logistica sul territorio, che si è ora arricchito di nuovi elementi di sviluppo.

Allo stesso tavolo siederà anche Bruno Cortese, presidente della cabina di regia del PNRR del Comune di Maddaloni, il quale esporrà le nuove opportunità che questa rete di operatori del settore ed imprenditori potrà offrire al territorio. Tra gli obiettivi ci sarà il supporto alle imprese per il reperimento di risorse economiche ed organizzative. Nel corso del confronto verranno, inoltre, illustrate le adesioni al progetto finora giunte sia dall’ambito locale sia da quello nazionale.