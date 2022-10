Maddaloni, riapre il reparto di oculistica l'ospedale non è più solo Covid

«Da lunedì 24 ottobre riprenderà a funzionare a pieno regime il reparto di oculistica dell'ospedale di Maddaloni. L'ospedale, quindi, ufficialmente, non sarà più solo un presidio Covid. Presso il nostro nosocomio sarà possibile ricevere sia prestazioni ambulatoriali che chirurgiche. Così come abbiamo stabilito in un produttivo incontro con il direttore generale dell'Asl Blasotti, il direttore sanitario Iodice, il direttore del Covid Hospital Vestini e il sindaco De Filippo alla fine del mese di settembre, abbiamo avviato il percorso che porterà alla riattivazione progressiva di tutti i reparti». Lo afferma il consigliere regionale del gruppo Italia Viva Vincenzo Santangelo.