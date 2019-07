Giovedì 4 Luglio 2019, 19:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Assolto perché il fatto non sussiste». È terminata così l'odissea giudiziaria cominciata dieci anni fa per il Giorgio Magliocca, l'attuale presidente della Provincia di Caserta nonché sindaco di Pignataro Maggiore ( Caserta). Accusato di falso in atto pubblico insieme ad altri sette amministratori (componenti della giunta comunale) perché coinvolto nel processo sugli autovelox fatti installare nel comune di Pignataro.Questa mattina il giudice Rosetta Stravino del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assolto tutti con formula piena. Magliocca successivamente fu arrestato con l'accusa di concorso esterno per fatti coevi a questa vicenda ma anche per quelle accuse è stato completamente assolto con formula piena.