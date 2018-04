Il clan La Torre tentava di riprendere Mondragone con le armi da guerra: quattro arresti

Venerdì 27 Aprile 2018, 08:28 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2018 09:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nelle province di Caserta, Benevento e Torino, nell’ambito di un’articolata indagine coordinata dalla Dda di Napoli, i carabinieri della Compagnia di Mondragone, insieme a personale del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria, hanno dato esecuzione ad un ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 persone.Nello specifico l’attività investigativa, iniziata nel 2015 a Mondragone, ha permesso di scoprire ch accusati di detenzione illegale di armi comuni da sparo e da guerra, con l’aggravante del metodo mafioso.Infatti le indagini, condotte anche attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché lo stretto monitoraggio in carcere di Augusto La Torre, già capoclan di Mondragone tra gli anni ‘80 e ‘90, e del fratello Antonio, hanno evidenziato come i due a Mondragone dal luglio 2015, abbiano illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico più armi comuni da sparo e un’arma da guerra (pistola Glock, mitra da guerra, pistola cal. 38, fucile M52, pistola cal. 7.65) allo scopo di riaffermare l’egemonia del clan La Torre su quel territorio.Dalle conversazioni ambientali, registrate durante i colloqui in carcere, è emerso che Augusto, il fratello Antonio e il figlio Tiberio in più occasioni abbiano fatto riferimento alla detenzione e all’occultamento delle suddette armi.Gli indagati, inoltre, avrebbero anche formulato minacce di morte nei confronti del pm Alessandro D’Alessio. Quest’ultimo, infatti, è titolare dell’indagine insieme a Maria Laura Lalia Morra.Tra i soggetti destinatari del provvedimento vi sono quindi Antonio La Torre, 62 anni, e Francesco Tiberio La Torre, 31 anni, rispettivamente fratello e figlio di Augusto La Torre. Colpiti anche i pregiudicati Luigi Meandro, 29 anni, e Salvatore De Crescenzo, 41 anni, già detenuto.Lo stesso Augusto La Torre è indagato per estorsione, aggravata dal metodo mafioso, poiché, tra marzo e aprile 2015, in qualità di capoclan, inviò, dal carcere di Pescara da dove era detenuto, una lettera minatoria all’amministratore di un condominio di Mondragone, con la quale pretendeva l’assunzione di suo figlio Tiberio, fatto poi non verificatosi a causa del rifiuto della vittima.Nello stesso periodo il boss risulta aver inviato, con le stesse modalità intimidatorie, una lettera al proprietario di numerose abitazioni all’interno del suddetto complesso, con la quale richiedeva la somma di euro 25.000, anche in questa occasione la vittima prescelta non aderì alla richiesta estorsiva.