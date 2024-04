Una festa dell'ambiente e della legalità, una straordinaria mobilitazione ed azione educativa su due aspetti determinanti per il rilancio del territorio. È stata questo e tanto altro la Giornata del Mare e della Cultura Marinara celebrata ieri mattina a Mondragone. Ad organizzarla, l'ufficio locale marittimo della guardia costiera e l'ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli, sotto il coordinamento della Direzione marittima della Campania e con la collaborazione di tutti gli altri corpi militari e di polizia. Per l'occasione in piazzale Conte, il cuore del lungomare, è stato trasformato in un villaggio didattico affollato da circa un migliaio di studenti delle scuole del territorio, da quelle primarie ai due istituti di scuola media superiore.

A tagliare il simbolico nastro tricolore è stato il sindaco Francesco Lavanga subito dopo la suggestiva cerimonia dell'alzabandiera sulle note dell'inno d'Italia eseguito dai giovani musicisti dell'orchestra del liceo scientifico Galileo Galilei. Bambini, adolescenti e ragazzi sono stati affascinati dai mezzi in esposizione mentre uomini e donne in divisa dell’esercito, dell'Aereonautica militare, dei carabinieri, della polizia stradale, della guardia di finanza, della guardia costiera, dei vigili del fuoco e della polizia locale hanno illustrato loro cosa fanno quotidianamente per la difesa dell'ambiente e la tutela della legalità e dell'ordine pubblico. Dimostrazioni pratiche, eseguite con l'aiuto delle più moderne tecnologie in dotazione ai vari corpi, accompagnati da momenti di formazione, distribuzione di gadget, tanti sorrisi e simpatia.

Nel frattempo, i volontari di numerosi associazioni, tra cui i Lions del club Sinuessa, la Croce Rossa, il Museo del Danno, Domizia, Ardea, la sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto, Movimento Azzurro dell’ecosezione di Caserta, Società Italiana di Salvamento hanno spiegato regole di comportamento e sane abitudini da tenere per difendere il mare, salvaguardare l'ambiente, ridurre gli sprechi, anche alimentari e dell'acqua, recuperare e riciclare i rifiuti, prevenire i rischi in mare. Inoltre, sono stati illustrati i danni prodotti all'ecosistema e sulla flora e la fauna marine dalle nostre cattive abitudini e dall'abbandono indiscriminato di materiali. Particolarmente apprezzati, specie dai più piccoli, sono state poi le performances di Tonino lo spazzino, il testimonial della società di igiene urbana Dhi per una corretta raccolta differenziata, e le esibizioni dei cani di salvataggio marino del gruppo cinofilo Siac-Ucs.

«La Giornata del mare e dell'ambiente mira a promuovere e sviluppare presso le nuove generazioni la cultura del mare, intesa come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. Iniziative come queste, servono a sensibilizzare i più giovani sui principi della sicurezza in mare e della tutela ambientale, per contribuire a creare dei cittadini più consapevoli ed attenti alle sorti future del pianeta. Molto importante e significativa è stata in questa occasione la sinergia con tutti gli altri corpi militari e di polizia e con tante rappresentanze del mondo del volontariato» ha affermato il comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli, tenente di vascello Edoardo Russo. Il sindaco Francesco Lavanga ha invece sottolineato «l'importanza di questi appuntamenti per riaffermare il valore della legalità, formare una più matura coscienza civica e per rendere gli studenti e le studentesse dei cittadini attivi del mare».