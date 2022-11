Monopoly per La Reggia Outlet: in arrivo l'edizione limitata del famoso gioco di società

Da Corso Lifestyle a Piazza delle Palme, da Largo Sport a Piazza dei Gioielli, e poi Bastioni Gran Classe, Viale Rosa Shocking, Viale dei desideri fashion: è il Monopoly in edizione limitata per La Reggia Designer Outlet, il centro McArthurGlen più grande del Sud Italia. Un’edizione speciale, disegnata su misura, la prima in assoluto dedicata ad una destinazione per lo shopping. Il Monopoly creato da Elizabeth Magie all'inizio del XX secolo e pubblicato per la prima volta nel 1935, è incredibilmente tra i giochi in scatola più venduti e amati al mondo. Oltre un 1 miliardo di persone hanno giocato almeno una volta al Monopoly in 114 nazioni, in 47 lingue. In Italia, ogni anno, ne vengono vendute più di 200.000 unità.

L’edizione speciale per la Reggia Designer Outlet è un dono che il Centro McArthurGlen vuole fare ai propri clienti, un nuovo passo nel percorso per rendere indimenticabile l’esperienza di shopping. Dopo la Partnership con lo storico Teatro San Carlo, quella con il Monopoly rappresenta un’iniziativa pensata per il divertimento delle famiglie e non solo. Il tabellone riprende la facciata di ingresso con l’opera d’arte raffigurante testa di cavallo di Nic Fiddian-Green realizzata in occasione dell’apertura nel 2010. La toponomastica delle strade è ispirata al mondo della moda e agli spazi dell’Outlet per far rivivere ai giocatori i luoghi che conosce e lo store del cuore. «Questa edizione speciale del Monopoly ci consente di portare un po' de La Reggia nelle case e nei momenti spensierati dei nostri clienti. In un’epoca iperdigitalizzata, il Monopoly è un ritorno al gioco, alla socialità, allo stare insieme tra amici e famiglia, intorno ad un tavolo», dichiara Fabio Rinaldi, Centre manager McArthurGlen La Reggia Designer Outlet. «Proprio per questo motivo abbiamo deciso che il gioco non sarà in vendita, ma un nostro dono. Associare il nostro brand con quello del più celebre gioco da tavolo ci inorgoglisce e ci consente di aggiungere un nuovo tassello in un percorso di crescita culturale prima che commerciale».

Per celebrare questa edizione speciale La Reggia ha organizzato un ricco calendario di appuntamenti gratuiti. Sabato 3 e sabato 10 Dicembre il centro vestito a festa per il Natale invita tutti ad un’esperienza ludica di forte coinvolgimento: dalle 11:00 alle 19:00, Mr Monopoly in persona giocherà con i clienti in partite a dimensione naturale su un maxi tabellone in cui saranno essi stessi le pedine. In palio gadget a tema e copie del Monopoly.