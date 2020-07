C'è anche una Ferrari 488 sequestrata nel bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri per le strade di Aversa durante il weekend, in particolare durante le ore della movida. Oltre ai militari della compagnia di Aversa, sono stati impiegati quelli delle stazioni dipendenti, nonché i soldati del decimo reggimento Campania e il personale del nucleo carabinieri cinofili. La Ferrari è stata sequestrata in esecuzione di un provvedimento di rintraccio in campo internazionale inserito in banca dati. L'autovettura risultava importata dalla Germania e riconducibile a una società di noleggio del comune di Teverola. I militari della compagnia di Aversa già avevano, nei giorni scorsi, documentato molteplici infrazioni al codice della strada relative a eccessi di velocità compiuti proprio dalla 488 sequestrata. I militari hanno poi sequestrato un manganello telescopico, rinvenuto sotto la sella di un motorino 50 tra l'altro non assicurato, ed un grinder per il taglio della marijuana. In totale sono stati controllati 59 persone e 42 veicoli, di cui otto sottoposti a fermo amministrativo per guida senza uso del casco protettivo e guida senza patente perché mai conseguita.

