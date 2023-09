Notte dei ricercatori, il domani in campo in quattro città: Caserta, Aversa, Capua e Santa Maria Capua Vetere. L'ateneo "Vanvitelli", scuole, associazioni, comitati tutti aderenti al progetto "Streets", figlio di un consorzio coordinato dalla "Federico II", realizzato con l'UniCampania, l'Università di Cassino e del Lazio meridionale, "L'Orientale", Università di Salerno, Creo la Rete degli istituti campani del Cnr e "Le nuvole", impresa culturale e creativa napoletana, e si avvale del supporto dell'Università del Sannio e di una fitta rete di enti pubblici, scuole e imprese private.

L'idea che metterà "per strada" professori, studenti, ricercatori e tante altre figure professionali «si basa dicono i curatori sulla convinzione che la scienza, la tecnologia, la ricerca hanno un forte impatto sulla nostra società, in tutte le sue diramazioni e declinazioni». La "Notte dei ricercatori" è promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005 e coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei. Coordinatore scientifico dell'iniziativa Lucio Gialanella, direttore del dipartimento di Matematica e Fisica.

A Caserta, nel Polo scientifico di via Vivaldi-viale Lincoln, la scienza sarà spiegata attraverso attività laboratoriali, videogiochi, telescopi e esibizioni. Dal laboratorio interattivo sullo studio delle molecole informazionali alle nuove tecnologie sensoristiche per conoscere la vita della piante e la loro storia, alla presentazione di Km3net, il più grande e potente telescopio sottomarino della storia per neutrini che gli scienziati stanno costruendo nei laboratori di San Nicola la Strada, ai laboratori di chimica, matematica e di fisica, o quelli per riconoscere le diverse piante officinali attraverso i sensi, e molti altri ancora.

Protagonisti della giornata i dipartimenti di Matematica e Fisica, Psicologia e di Scienze e Tecnologie ambientali, biologiche e farmaceutiche, di Medicina sperimentale e Scienze politiche più altri partner esterni (Infn, Umac, polizia scientifica, "Studenti di fisica", Museo Michelangelo, Arpac, "Le nuvole") con il patrocinio del Comune e della Provincia di Caserta. A Capua, numerose attività tra chiese, il Museo campano, palazzo Lanza, piazza dei Giudici, la Real sala d'armi borbonica e il dipartimento di Economia ubicato nel complesso delle Dame monache. Ad Aversa, nella sede del dipartimento di Architettura, l'Abbazia di San Lorenzo ad Septimum, si terranno esibizioni, attività laboratoriali e public speaking sui temi dell'architettura, dell'ingegneria, del design. La giornata vedrà come protagonisti i dipartimenti di Architettura e Design industriale e quello di Ingegneria e sarà patrocinata dal Comune di Aversa

La "Notte dei ricercatori" di Santa Maria Capua Vetere vedrà come protagonista il dipartimento di Giurisprudenza e si terrà proprio nella sua sede di palazzo Melzi con attività interattive volte a far conoscere le ricerche di Giurisprudenza sul complesso rapporto tra diritti e nuove tecnologie.