Ex Macrico, via al festival Laudato si': inaugurazione con il cardinale Zuppi

Comincia domani, a partire dalle 17, con il cardinale Matteo Zuppi, il festival "Laudato Si'" promosso dalla Diocesi di Caserta e in programma fino al 4 ottobre. Sarà il direttore dell'Osservatore Romano Andrea Monda a dialogare con il Presidente della Cei, la Conferenza episcopale italiana nell’ex Macrico di Caserta. Si parlerà di tempo del creato, migranti e ovviamente della ex caserma Macrico, che sia il cardinale Zuppi che Andrea Monda visiteranno prima del confronto pubblico. L’appuntamento per l’accesso all’area è dalle 17, la manifestazione è aperta a tutti.

Il dibattito è anche l’occasione per inaugurare il Festival dedicato alla «Laudato Si'», l’enciclica di Papa Francesco, nell’ex caserma, trasformata dalla Diocesi in un campo di pace, accoglienza e condivisione per i casertani e per tutti gli uomini di buona volontà. E’ l’idea del vescovo di Caserta, monsignor Pietro Lagnese, per trasformare l’ex caserma militare in uno spazio che verrà intitolato "Campo Laudato Si'". «Il Festival – spiega monsignor Lagnese nella lettera di invito ai casertani - si terrà nell'area in passato nota come Macrico, da tanti anni in stato di abbandono e attualmente di proprietà dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento Clero di Caserta.

Quell'area, un tempo giardino dell'episcopio, e successivamente utilizzata prima come campo di addestramento militare e poi come centro di rimessaggio per mezzi corazzati, sarà nei prossimi anni restituita alla sua vocazione originaria e messa a disposizione dei cittadini come bene comune: ritornerà a essere un giardino, un campo di pace e di vita, d'incontro, di inclusione e di dialogo tra generazioni».