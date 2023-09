La prima edizione si concluderà il prossimo 29 settembre con l'interpretazione da parte de finalisti di 15 canzoni classiche napoletane

Al Teatro Lendi di Sant'Arpino il prossimo 29 settembre alle ore 20,30 si svolgerà la finale del Festival d''e Ccriature Pulcinella in Viaggio, prima edizione 2023, da un'idea di Maria Aprile e Jen Quirito dell'associazione F.L.A.I. (Fare Libera Arte Insieme) di Napoli. Condurrà Magda Mancuso con la partecipazione straordinaria di Pulcinella , impersonato dal maestro ceramista scultore Michele De Chiara, nonchè maschera del Museo di Pulcinella di Acerra. Ospiti della serata, gli artisti Antonello Rondi, Ernesto A. Foria, Massimo Masiello.

La direzione artistica musicale e tecnica è affidata a Jen Quirito, Maria Aprile e Andrea Di Nardo, l'allestimento e la direzione scenica sono della Event Art di Federica Oliva e Luigi Sorvillo, le riprese televisive di GT Channel Produzioni di Tony Florio con la regia di Mario Albano, il fotografo ufficiale è Giuseppe Moggia; hanno collaborato a stretto contatto nei vari step, gli artisti Daniela De Luca, Ottavio Buonomo, Tonino Torino, Peppe Maiulli (Ernesto A. Foria) ed infine l'autore Bruno Lanza, che è anche il padrino della manifestazione.

Un evento unico esclusivo destinato ad entrare nella storia, un progetto ambizioso, partito ad ottobre del 2022, che ha coinvolto artisti, associazioni, scuole, amministrazioni comunali, stampa, radio, tv, sponsor, professionisti e tante persone simpatizzanti che hanno contribuito alla sua effettiva realizzazione: il primo festival della canzone classica napoletana cantata dai bambini, che diventeranno poi, dopo la formazione di un coro stabile (Piccoli Pulcinella) i portavoce dell'inestimabile patrimonio musicale partenopeo, in giro per l'Italia e chissà anche all'estero.

Questo il fine ultimo spiegato già nella denominazione completa, che definisce questo Pulcinella (icona della tradizione napoletana), appunto, in viaggio.

Vi hanno partecipato un centinaio di bambini campani, tra provini audizioni e semifinali, per giungere alla serata conclusiva con le voci di quindici piccoli artisti di età compresa tra i 6 e i 12 anni, e così, Adriana Muto, Claudia Di Fiore, Claudia Vitiello, Dario De Falco, Domenico De Falco, Emanuela Romano, Emilio Santoro, Elisa D'Antò, Francesco Arciuolo, Gabriele Russo, Gaia Balisciano, Joelle Ciccarelli, Michele Pio Zodiaco, Nadia Iannaccone, Sofia Attanasio presenteranno le loro personalissime interpretazioni di 15 canzoni classiche napoletane tra le più famose, a partire, per citarne solo alcune, dal primo novecento con "I' te vurria vasà" e "Torna a Surriento", passando per "Reginella" per arrivare agli anni 40 con "Simm' 'e Napule paisà" e "Munasterio 'e Santa Chiara" fino alle più recenti "Tu vuò fa' l'americano" e "Guaglione" del 1956, e in unltimo "Tu sì na cosa grande" del 1964.

Interessante è il sistema di premiazione di questa "gara non gara" (così definita dagli stessi autori Maria e Jen) dove tutti i finalisti riceveranno uguale premio e attestato di partecipazione, ma ci saranno tre giurie speciali che decreteranno le canzoni vincitrici di questa kermesse, assegnando ai relativi interpreti, un premio intitolato ad una nota personalità di Acerra, città natale di Pulcinella, da cui inizia con questa prima edizione del festival, il viaggio della canzone classica napoletana cantata dai bambini.

Importante la collaborazione con Il Cantagiro, che offrirà all'interprete della canzone premiata dalla giuria tecnica, l'opportunità di partecipare alla prossima edizione di questo storico concorso nazionale, nel 2024, accedendo direttamente alle semifinali.