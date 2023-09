«Sensazione stupenda» tour: Tommaso Paradiso a Napoli

Prosegue a Napoli Sensazione stupenda premiere tour, un giro nei pub per ascoltare insieme a Tommaso Paradiso il nuovo album Sensazione stupenda, fuori il 6 ottobre 2023. L'appuntamento è al Pub Napoli Centrale venerdì 22 settembre alle ore 18.30

Sensazione stupenda premiere tour sarà un’esperienza immersiva e intima nell’immaginario di Tommaso Paradiso, riservata a chi ha effettuato il pre-order del nuovo album: un’occasione unica per incontrare l’artista e ascoltare i suoi più grandi successi affiancati da preziose anticipazioni dell’album, in un’atmosfera speciale.

Tommaso Paradiso tornerà a Napoli domenica 19 novembre al PalaPartenope in occasione del tour nei palazzetti Tommy 2023, prodotto e organizzato da Vivo Concerti.

Prodotto da Matteo Cantaluppi, l’album Sensazione stupenda è il secondo lavoro in studio della carriera solista di Tommaso Paradiso e conterrà anche i singoli Viaggio Intorno Al Sole e Amore Indiano (in collaborazione con i Baustelle), usciti nel corso del 2023, oltre alla title track, sulle piattaforme digitali dal 6 settembre, e al singolo Blu Ghiaccio Travolgente in uscita il 15 settembre.

Il disco è stato interamente scritto da Tommaso Paradiso, che si è avvalso della collaborazione in studio dei musicisti che lo accompagnano in tour.

A seguito dell’uscita di Sensazione Stupenda, Tommaso Paradiso tornerà a suonare live. Dopo il tour nei teatri lo scorso anno - incentrato sull’album Space Cowboy, certificato disco d’Oro - a cui è seguito il trionfale Tommy Summer Tour 2022 durante tutta l’estate, l’artista arriva quest’anno nei Palazzetti delle principali città italiane.

Il tour Tommy 2023 - prodotto e organizzato da Vivo Concerti - sarà l’occasione per ascoltare live i nuovi brani di “Sensazione stupenda” e anche tutti i più grandi successi che hanno reso Tommaso Paradiso uno dei più popolari cantautori italiani contemporanei: da Completamente (triplo platino) a Riccione (quadruplo platino), fino a Ricordami (disco di platino) e Non avere Paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino.