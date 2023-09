Gigi D'Alessio a Napoli, prevendite boom: gli show al Plebiscito sono cinque

30.000 biglietti venduti in meno di 24 ore: Gigi D’Alessio mette a segno un nuovo record e così, alle 3 date appena annunciate di «Gigi - Uno come te - L'emozione continua» il 7, 8 e 9 giugno 2024 a Napoli, si aggiungono già altri due concerti, il 14 e 15 giugno, con biglietti in vendita oggi dalle 12. Per il terzo anno il cantautore neoromantico torna in piazza del Plebiscito: nel 2022 e nel 2021 c'erano anche le telecamere di Raiuno, questa volta... staremo a vedere.

Intanto prosegue il successo di “Dove c’è il sole tour” con raddoppi, date triplicate e addirittura 5 serate a Palermo, in attesa di altri appuntamenti speciali: da “Gigi D’Alessio in Arena” il 25 settembre in occasione dei 18 anni dal primo concerto dell’artista nell’anfiteatro simbolo di Verona, i concerti del 29 settembre al Palasele di Eboli, il 30 settembre e l'1 ottobre al Palaflorio di Bari e il 4 ottobre al Mediolanum Forum di Milano, prima di partire alla volta di Stati Uniti e Canada.