Liberato tornerà in piazza del Plebiscito ancora stasera e domani, ma già Gigi D'Alessio la reclama per il 2024. Arriva, infatti, a sorpresa l’annuncio di Gigi D’Alessio che lancia un nuovo appuntamento nella sua Napoli con - per il momento - tre nuove date da segnare sul calendario per l’estate 2024. Dopo il successo del 2022 per i 30 anni di carriera e i 5 sold out collezionati nel 2023, con il boom di ascolti per il programma trasmesso su Raiuno, il 7, 8 e 9 giugno 2024 l’artista torna live in Piazza del Plebiscito, per il terzo anno consecutivo. Le telecamere? Per ora è presto per parlarne, ma se tanto ci dà danto...

I biglietti di «Gigi - Uno come te - L'emozione continua» saranno disponibili da domani alle 16 su Ticketone.it ed Etes e nei punti vendita abituali.

Intanto prosegue il successo di «Dove c’è il sole tour»” con raddoppi, date triplicate e addirittura 5 serate a Palermo, in attesa di tanti altri appuntamenti speciali: «Gigi D’Alessio in Arena» il 25 settembre in occasione dei 18 anni dal primo concerto dell’artista nell’anfiteatro simbolo di Verona, i concerti nei Palasport in programma il 29 settembre al Palasele di Eboli (SA), il 30 settembre e il 1° ottobre al Palaflorio di Bari e il 4 ottobre al Mediolanum Forum di Milano, prima di partire alla volta di Stati Uniti e Canada.